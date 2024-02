C'è una Rolls-Royce da 400mila euro dal benzinaio: ma è quella di Haaland!

Avete mai visto un calciatore milionario a fare rifornimento in una stazione di servizio? In Inghilterra alcuni fortunati fan hanno beccato in un distributore nientemeno che la stella del Manchester City Erling Haaland. L'attaccante era insieme alla sua ragazza che lo ha aiutato a fare il pieno di benzina alla loro Rolls-Royce Cullinan bianca del valore di 400mila euro.