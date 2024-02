Mercedes, svelata la nuova W15. Hamilton: “Concentrato su questa stagione"

Nel giorno di San Valentino la Mercedes ha svelato la nuova W15, ultima monoposto dell'era Lewis Hamilton prima del suo passaggio in Ferrari. Oltre ai cambiamenti attesi da tempo nel concept dell'auto per la W15, il team ha anche rivelato una livrea rielaborata con il tradizionale argento Mercedes che ritorna sul muso dell'auto, più il verde dello sponsor principale Petronas, per andare accanto al nero della vettura. C'è anche un tocco di 'rosso' sul cupolino. Tra le novità tecniche la forma triangolare all'ingresso delle pance, il muso corto, la sospensione anteriore push rod. Ed è cambiata anche la filosofia nella sospensione posteriore. Il Mondiale ripartirà nel weekend del 2 marzo in Bahrain.