L'auto più bassa al mondo? È una Fiat Panda stranissima

Di cose bizzarre il web è pieno. Con l'uso dei social o del “veterano” YouTube, ogni strambieria è sotto gli occhi di tutti, e per quante se ne vedono oramai quasi niente stupisce. Tranne una Panda molto particolare, che fra l'altro ha vinto anche il Guinness World Record come auto più bassa del mondo . L'utilitaria è stata realizzata dai Carmagheddon , collettivo di youtubers bolognesi composto da Rudi Cocchi, Nicola Guadagnin e Matteo Marzetti. Il loro Instagram è pieno di assurde – ma ammettiamo anche accattivanti – creazioni, eppure questa Fiat Panda del 1993 , che è stata rivisitata dai ragazzi, ha catturato davvero l'attenzione di tutti.

La Panda tagliata a metà

Tutto prende vita alcuni mesi fa, siamo ancora nel 2023 quando i Carmagheddon decidono di cominciare il progetto partendo da un prototipo, ossia una vettura di 170 kg su cui era montato un motore termico da 4,5 CV, trovata presso uno sfasciacarrozze. Iniziano a metterci mano, quindi tagliano un po' i finestrini e applicano un telaio artigianale da go-kart per far sì che la mezza Panda aderisca a terra. Le operazioni di modifica si fermano causa alluvione in Emilia Romagna, salvo poi riprendersi a emergenza terminata.

La decisione di partecipare a Lo Show dei Record è quasi automatica considerato l'ingegno e il duro lavoro messo in campo per poter partorire l'auto “segata”. Così, circa due settimane fa, i Carmagheddon fanno ulteriori cambiamenti, principalmente al propulsore, montandone uno elettrico da 2 kW di potenza per poter utilizzare la Panda nello studio del programma. L'impegno fa vincere loro il premio “The World’s Shortest Drivable Car Top”, considerato che il veicolo è alto appena 59,5 centimetri. I tre hanno detto di aver “unito la nostra passione per le auto con quella dei social volendo creare un mezzo che stupisse il web. La nostra Panda “glitch”, come gli errori che a volte appaiono sui videogiochi, è già diventata virale in tutto il mondo, siamo fieri del riconoscimento del Guinness World Record 2024 che premia i nostri sforzi e ci stimola ad andare avanti!”

