Prende il foglio rosa e va in centro di Genova con lo scooter a 150 km/h

Nella Galleria Colombo, nel cuore del centro storico di Genova , un 26enne è stato "pizzicato" mentre sfrecciava con il suo scooter a 150 km/h , ben 100 di più del limite consentito. L'individuo è passato di fronte ad un posto di blocco della Polizia Locale e gli agenti, che lo hanno immediatamente fermato, non avevano idea della scoperta che stavano per fare.

Ruba uno scooter e festeggia con una birra: ma il Dna lo "tradisce"

Oltre il limite, ma non solo

Il ragazzo fermato infatti, ha rivelato di essere in possesso soltanto del foglio rosa e non della patente di guida. Il 26enne quindi si è visto infliggere una doppia sanzione: oltre alla multa pecuniaria, è stato segnalato al prefetto, comportando un divieto di ottenere la patente per almeno un anno. Oltre alla grave situazione in cui è stato trovato il ragazzo, la giornata degli agenti non è finita qui, perché nella stessa galleria, gli agenti hanno fermato un altro motociclista di 49 anni, accusato di guidare sotto l'influenza dell'alcol.

Stefano De Martino e Belen in ospedale: la storica figuraccia in moto