Stefano De Martino e Belen in ospedale: la storica figuraccia in moto

Il gossip è un universo a se stante, che si mantiene in piedi grazie alle vite chiacchieratissime dei personaggi famosi che ci circondano. Ne vanno ghiotti tutti, soprattutto se si tratta di eventi comici, e in particolare se riguardano alcuni vip sempre al centro del gossip come lo è Belen Rodriguez. A raccontare un episodio inerente alla sua vita privata è stato l'ex marito Stefano De Martino, durante il programma televisivo "Da Natale a Santo Stefano": l'incidente in moto in cui sono rimasti coinvolti nel 2012, a Roma, precisamente su via Tiburtina. Mentre racconta la storia De Martino dice che, dopo la collisione, i due si recarono al Sandro Pertini dove tutti gli occhi erano puntati su di lei, pur non essendosi fatta male a differenza di Stefano.