De Martino in tv, Belen e i tradimenti: "Perché ho nascosto la verità..."

Stefano De Martino è stato ospite dell'ultima puntata di Che Tempo Che Fa , in onda domenica 3 dicembre in prima serata sul NOVE . L'intervista rilasciata a Fabio Fazio è stata occasione per il conduttore di Bar Stella anche di replicare alle dichiarazioni rilasciate poche ore prima da Belen Rodriguez a Domenica In .

De Martino: la verità su Belen e i tradimenti

“Lasciami dire una cosa Fabio. Non è una replica la mia, è solo una riflessione. Quando finiscono le relazioni in generale ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria”, ha spiegato l'ex ballerino di Amici, per poi aggiungere: "Poi c’è chi se la sente di renderla pubblica e raccontarla e chi la tiene per sé. Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità semplicemente perché ho dei motivi. Due dei quali sono il bene che c’è stato, perché io le voglio ancora davvero molto bene, e il secondo che è il più importante, che è che Belen è la madre di mio figlio. Per me è questa la cosa fondamentale". Poi De Martino ha concluso citando una frase di Charlie Chaplin: "'La vita è una tragedia in primo piano, è una commedia sul piano lungo'. Io mi auguro che pian piano l’inquadratura si allarghi anche sulla nostra vita"...