Belen Rodriguez posta Shakira, c'entra la confessione: attacco a De Martino?

Belen Rodriguez ha pubblicato nelle scorse ore sui social una Instagram story che sembrerebbe essere indirizzata all'ex partner Stefano De Martino . L'ex conduttrice de Le Iene, oggi felicemente in coppia con l'imprenditore Elio Lorenzoni (tanto da parlare di nuove nozze e della ricerca di un bebè) spesso ha utilizzato la musica per esprimere le sue emozioni e stati d'animo, cosa che pare abbia fatto anche in quest'ultima occasione.

Belen Rodriguez: frecciata a Stefano De Martino?

Nell'ultima storia pubblicata su Instagram, Belen (reduce dall'intervista a Domenica In dove ha raccontato dei 12 tradimenti di Stefano De Martino) ha ripreso un verso di un brano di Shakira (la popstar che ha raccontato proprio in una canzone del tradimento di Gerard Piqué, ndr) che si intitola "Inevitable". "Se è questione di confessare è inevitabile",è la frase ricondivisa dalla Rodriguez. Parole che in tanti hanno interpretato essere una frecciata all'ex marito, che recentemente a Che Tempo Che Fa aveva risposto alle accuse di tradimento di Belen dicendo: "Quando finiscono le relazioni, ci sono sempre due verità". Una frase che, stando ad alcuni recenti rumors, avrebbe in realtà celato tutta la sua ira nei confronti dell'influencer per le rivelazioni fatte, portando così nuovamente il conduttore di Bar Stella al centro del gossip, mondo da cui a fatica si stava invece allontanando.