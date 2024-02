Una Fiat 500 Jolly Spiaggina profuma per Acqua di Parma

Dal 19 al 25 febbraio A St. Moritz , il marchio Acqua di Parma è stato protagonista sulla famosa terrazza del Langosteria St. Moritz per celebrare l'artigianato e l'Arte di Vivere italiani attraverso una collaborazione esclusiva con Garage Italia Customs. Il fulcro dell'evento, una Fiat 500 Jolly Spiaggina nella tonalità giallo Acqua di Parma, ha attirato gli occhi dei tantissimi visitatori che hanno ammirato il rarissimo modello simbolo del Made in Italy.

I Car Fragrance Diffuser

La Fiat 500 Jolly Spiaggina in questione sfoggia eleganti sedili in rattan, impreziositi da una lussuosa eco-pelliccia. Il tocco finale è dato da un cesto in rattan intrecciato di Bonacina 1889 posizionato sul retro della Fiat 500 che ha contnuto i Car Fragrance Diffuser Acqua di Parma.

I Car Fragrance Diffuser, ideati dal pluripremiato duo di designer GamFratesi, sono veri e propri gioielli sensoriali. Rivestiti in pelle pregiata selezionata dalle concerie più prestigiose d'Italia, incarnano l'impegno della Maison per la qualità e l'eccellenza artigianale. Disponibili in una palette di quattro colori esclusivi, giallo, marrone, rosso e grigio, questi diffusori circolari, ispirati alla cappelliera Acqua di Parma, si integrano perfettamente con ogni abitacolo. Grazie a un sistema di montaggio magnetico alla bocchetta di areazione del veicolo, l'installazione è semplice e intuitiva.

