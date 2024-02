Inseguimento folle a Genova: beccati oltre i 100 km/h con lo scooter

Inseguimento da film a Genova , ma come protagonista non c'è un attore di Hollywood, bensì un 44enne che sullo scooter viaggiava a 107 km/h . L'episodio è accaduto sul lungomare del campoluogo lugure, dove il limite di velocità è meno del doppio rispetto a quanto andava l'individuo.

Genova, in tanti oltre i limiti

L'individuo è stato intercettato dagli agenti di Polizia, ma non si è fermato all'alt, scelta che ha immediatamente innescato un inseguimento. Alla fine gli agenti sono riusciti a fermarlo. Ma non è questo l'unico episodio che ha movimentato Genova: un altro scooterista è stato fermato in una galleria a 150 km/h e appena notato l'alt della Polizia ha tentato la fuga verso la zona alta della città, ma la Polizia lo ha fermato. L'uomo viaggiava su un veicolo rubato: immediato il ritiro della patente di guida per il 26enne.

