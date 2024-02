La Lancia Delta di Agnelli e la di Enzo Ferrari tornano a splendere

Il sogno americano

Tra le auto protagoniste, grande spazio è riservato alle vetture a stelle e strisce, dalla Cadillac Cabriolet del 1958 appartenuta all’Hotel Cipriani di Venezia alla Buick Roadmaster del 1942 prodotta per appena due mesi, e ovviamente in pochissimi esemplari, prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Ma c’è anche spazio per l’Hupmobile, esemplare unico dell’omonima Casa americana fondata a Detroit nel 1908, che ha partecipato alla Mille Miglia di Indianapolis nel 1932. E poi ancora la Cadillac Convertible Coupé del 1947 guidata da Miriam Leone nella serie tv Miss Fallaci.

Le supercar di Gianni Agnelli ed Enzo Ferrari

Ma da Automotoretrò c’è anche tanta Italia. Si parte con la Lancia Astura, auto che vinse il primo Giro Automobilistico d’Italia, e con la Delta Integrale, la regina dei rally. A proposito della Integrale, troviamo anche un esemplare realizzato per Gianni Agnelli secondo sue precise richieste. E poi ancora Fulvia, Stratos e 037.

Tanti anniversari, tra cui i 110 anni di Maserati, celebrati a Parma. La Casa del Tridente avrà due aree tematiche con tanti modelli in mostra che raccontano la sua storia: la prima con auto dagli anni ‘60 ai primi anni 2000, l’altra con le vetture più rappresentative come Biturbo, Shamal, Racing e Ghibli.

E poi ci sono i 40 anni dei Ferrari Testarossa e i 60 anni della Ford Mustang. Altre due anniversari che non potevano non essere celebrati a Parma. E per gli appassionati del Cavallino Rampante, la vera chicca è la 330 GT appartenuta a Enzo Ferrari, che ha subìto un grande intervento di restauro grazie al reparto Ferrari Classiche.