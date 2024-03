Va in bagno e lascia l'auto sulle strisce ma poi viene multato

Un uomo è stato multato per aver lasciato l'auto sulle strisce della corsia riservata al bus per entrare nel bagno di un bar , non riuscendo più a trattenersi.Sono bastati pochi minuti di sosta ed è scattata subito la multa da parte dei vigili. L'episodio è accaduto a Ponte Chiasso, a pochi metri dalla dogana . Ecco com'è andata nel dettaglio.

Multa da 60 euro

L’uomo ha spiegato che non riuscendo a resistere più, ha dovuto per forza accostare e fermarsi al bagno del bar, ma i vigili, a quanto pare, non sono stati troppo tolleranti con lui. Alcuni testimoni, nelle vicinanze, hanno dichiarato di aver visto l’uomo girare per un po’ alla ricerca di un parcheggio. Non trovandolo, ha dovuto ricorrere “all’estremo gesto”. Ed ecco spiegata la multa da parte dei vigili che ammonta a 60 euro, ma poteva essere più cara se l’uomo non avesse pagato subito. E pensare che chi, per le multe, prende a sassate le auto degli agenti.

I residenti, inoltre, raccontano che da diverso tempo a Como c’è maggiore rigidità rispetto alle sanzioni, e le multe sono aumentate notevolmente, anche per le direttive del sindaco di Como Alessandro Rapinese.

