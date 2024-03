“È stato orribile”: Ferrari, Leclerc senza mezzi termini sul GP del Bahrein

"Non sono contento, sono molto deluso. Le soddisfazioni sono altre. Quando puoi portare a casa un secondo posto devi farlo, e oggi non l'abbiamo fatto. Certo abbiamo massimizzato quello che avevamo ma quello che avevamo non era al posto giusto, quindi non sono contento". Charles Leclerc, condizionato da una serie di problemi alla sua monoposto, ha commentato così il quarto posto nel GP del Bahrain, vinto dal solito Verstappen. “È stata una sensazione orribile, in queste condizioni hai sempre l'impressione di guidare male qualunque cosa fai - ha spiegato Leclerc ai microfoni di Sky Sport -. Ho bloccato sette volte in curva 9-10 e ogni volta il freno faceva qualcosa di diverso. Abbiamo portato la macchina alla fine ma sono molto deluso: abbiamo avuto tutti questi giorni per preparare la gara, mi sentivo ottimista dentro, purtroppo questo problema ci ha rallentato abbastanza".