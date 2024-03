Leclerc frustrato e deluso: la Ferrari è molto veloce, ma…

La Ferrari è veloce, molto veloce. Ma sul dritto e nella prestazione pura, non nel giro. Lì il gap della Red Bull resta grande. Diciamolo: enorme. Più di tre volte rispetto al vantaggio (anche quello certificato) su Mercedes e McLaren. Raccontano i numeri e un esame più dettagliato dei dati del primo GP della stagione corso sabato in Bahrain, con la doppietta Verstappen-Perez e il podio di Carlos Sainz davanti a un frustrato e deluso Charles Leclerc, non si sa se più per i problemi ai freni che gli sono costati la prima foto o per la realtà di una Red Bull ancora troppo lontana per pensare di poter vincere il Mondiale.