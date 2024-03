“Mohammed Ben Sulayem, presidente Fia, sotto inchiesta”: clamoroso in F1

Gedda 2023, cosa è successo

Ben Sulayem, secondo l'accusa, avrebbe chiamato personalmente lo sceicco Abdullah bin Hamad bin Isa Al Khalifa, vicepresidente Fia per Medio Oriente e Nord Africa, che era in Arabia Saudita per la gara, pretendendo che venisse revocata la penalità di 10 secondi inflitta ad Alonso per aver scontato in maniera irregolare una precedente penalizzazione. Il ricorso presentato dall'Aston Martin fu poi effettivamente accolto, col pilota spagnolo che si vide restituire la terza posizione ottenuta sotto la bandiera a scacchi alle spalle di Perez e Verstappen. Sempre secondo la BBC, la Commissione etica dovrebbe prendersi dalle 4 alle 6 settimane per pronunciarsi.