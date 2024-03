Carburanti, ci sono delle oscillazioni: aumenta la benzina

Preoccupa alla pompa la benzina, la quale a differenza del Diesel che per fortuna è sceso, resta alta. Come sempre è Staffetta Quotidiana che elabora i dati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del made in Italy: la verde, come dicevamo, al self service è a 1,857 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,861, pompe bianche 1,849), mentre al servito è a 1,996 euro/litro (+1, compagnie 2,037, pompe bianche 1,914).