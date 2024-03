Auto da sogno: in vendita un'altra Ferrari 250 GTO, ma il prezzo è segreto

Qualche giorno fa si era parlato del motivo per cui le iconiche supercar della Scuderia Ferrari hanno la livrea rosso fiammeggiante. Un colore che oramai è diventato un simbolo del Cavallino Rampante, e che “bagna” i suoi bolidi più belli. Come quelli della 250 GTO, auto più che rara di cui sono stati prodotti solo 36 esemplari, la quale è diventata un sogno per tantissimi appassionati e collezionisti.