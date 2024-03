Wolff, dito nella piaga Red Bull: Verstappen-Mercedes, vediamo che succede

Le indiscrezioni in merito ad un interessamento della Mercedes nei confronti Max Verstappen hanno fatto rumore. Sulla vicenda si è voluto esprimere direttamente Toto Wolff . Il team principal della Mercedes ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: "Il mercato è molto interessante, ma bisogna aspettare un po'. È chiaro che per un pilota la cosa più importante sia essere in una macchina che va veloce, quindi al momento Max non ha motivo di cambiare team". Wolff, che per l'anno prossimo sarà chiamato a sostituire un pilota del calibro di Lewis Hamilton , ha poi chiuso sull'argomento senza escludere nulla per il futuro: "Max ha un contratto con la Red Bull e sono sicuro che l'anno prossimo la sua vettura sarà al livello che si aspetta. Vediamo cosa succederà".

Verstappen, le parole di Russell

Sulla situazione inerente al futuro di Verstappen si è voluto pronunciare anche George Russell in occasione della conferenza stampa in vista del Gran Premio in Arabia Saudita: "Verstappen in Mercedes? È la terza stagione per me con Lewis Hamilton e io penso di aver fatto un buon lavoro accanto a lui e chiunque dovesse venire lo accoglierei di buon grado. Io devo pensare a me stesso. Io non so quante chance ci siano di vedere Verstappen qui. Al momento lui è il migliore e semmai bisogna chiedere a Red Bull la situazione per le tante cose che stanno accadendo lì e che comunque non ci riguardano”.