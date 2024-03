Berger: "Red Bull? Horner resta, Marko e Newey via, Verstappen in Mercedes"

Wolff, contatti per portare Verstappen in Mercedes

Anche se il pilota olandese ha difeso l'operato del Team Principal in questo primo weekend di gare, ci ha pensato il padre, Jos Verstappen, a gettare il carico da undici: "Ci saranno tensioni qui finché Horner sarà nella sua posizione - ha dichiarato -. La squadra rischia di essere disgregata. Non può andare avanti così, esploderà". Il 51enne, inoltre, in Bahrein è stato pizzicato con Toto Wolff per parlare del futuro del campione del mondo e all'idea di un approdo in Mercedes nel 2025 il Team Principal della scuderia tedesca avrebbe risposto con un'apertura. Del resto Wolff è chiamato a sostituire il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, dal prossimo anno in Ferrari, e nessuno meglio di Max può raccogliere questa pesante eredità.