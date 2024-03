Jos Verstappen tratta con la Mercedes! Lo scandalo Horner spacca la Red Bull

La Red Bull fa scudo intorno a Chris Horner

Max Verstappen nel weekend in Bahrein ha cercato di spegnere ogni polemica e ha commentato: "Ascoltate, se guardo a come Christian opera all'interno della squadra, è stato un team principal incredibile. Quindi assolutamente, dal punto di vista delle prestazioni, non si può mettere in dubbio. Parlo spesso con lui. E poi, naturalmente, durante tutto il fine settimana si è impegnato al massimo per la squadra. Forse è un po' distratto, ma come ho detto prima ci concentriamo solo sulle prestazioni ed è così che lavoriamo tutti assieme".