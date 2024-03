Sainz stringe i denti ma è ancora ansia Ferrari in Arabia: le condizioni

Come sta Carlos Sainz? È la domanda che i tifosi della Ferrari si stanno ponendo in queste ore. Ieri, il pilota spagnolo è stato costretto ad abbandonare il paddock e a saltare la solita conferenza stampa a causa di un malore. È stato lo stesso club di Maranello a comunicarlo via social. A causa delle sua condizioni di salute, Sainz è tornato prima del previsto in albergo per cercare di tornare in forma in vista del Gp dell'Arabia Saudita che si correrà sabato 8 marzo alle 18.