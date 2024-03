Sainz sta male, ansia Ferrari: non parla, allarme per l'Arabia Saudita

Problemi per Carlos Sainz . Il pilota della Ferrari stato costretto ad abbandonare il paddock del GP dell’Arabia Saudita a causa di un lieve malore . Dopo aver partecipato agli eventi mattutini, nel pomeriggio Carlos ha accusato un malessere e per precauzione ha fatto ritorno in albergo dove potrà riposarsi. È stata la stessa scuderia di Maranello a comunicarlo sui suoi profili social.

A causa dei problemi di salute, Sainz non ha partecipato alla conferenza stampa pre-prove libere. La speranza della Ferrari è che il pilota spagnolo si riprenda in fretta così da scendere regolarmente in pista per le prime due sessioni di prove libere di domani.

Leclerc e i progressi Ferrari: "Siamo meglio dell'anno scorso però..."