Hamilton e futuro Verstappen, Lewis rivela: “È sulla lista della Mercedes"

GEDDA (Arabia Saudita) - "Sono sicuro che Max Verstappen sia sulla lista della Mercedes". Lewis Hamilton si inserisce nel dibattito sul futuro del Campione del mondo olandese , che lo vede prendere il posto del britannico già accasato in Ferrari dal 2025. Hamilton, dal circuito del gp dell'Arabia Saudita che si corre sabato, ha aggiunto a SKy UK di essere però " abbastanza certo che sia concentrato sul presente e inoltre non vedo perché debba lasciare una macchina così bella ".

Sul caso Horner e la Red Bull

La vicenda di Horner con la coda di polemiche hanno reso meno sereno il clima nella scuderia campione, investendo anche lo stesso Verstappen. Hamilton, il cui futuro prossimo è appunto lontano dalla Mercedes in Ferrari, non esclude che alla Red Bull possano esserci dei cambiamenti anche con il passaggio dell'olandese alla scuderia di Brackley. "Saranno davvero interessanti i prossimi sei mesi o giù di lì. Non ho altri scoop...", ha sorriso il britannico.