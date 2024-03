Il terremoto Verstappen coinvolge anche Alonso: "Sono sulla lista Red Bull"

Si scaldano i motori in Arabia Saudita, dove sabato si svolgerà il secondo appuntamento della stagione 2024. Una Formula 1 incendiata dagli scandali Horner e BenSulayem , ma anche dal mercato piloti con la Mercedes intenzionata a soffiare Verstappen alla RedBull per il dopo Hamilton, prossimo pilota Ferrari. Sul tema è intervenuto anche Fernando Alonso che da Jeddah ha prima commentato il nono posto dell'esordio in Bahrein: "Abbiamo iniziato in una posizione leggermente inferiore rispetto all'anno scorso, ma abbiamo più speranze di diventare la seconda forza. È stato un inizio positivo, ovviamente è diverso dall'anno scorso, quando con il podio partivamo molto forte".

"Ci sono anche io sulla lista RedBull"

Fernando Alonso ha così parlato delle voci secondo cui Max Verstappen potrebbe lasciare la Red Bull. "Ci sono state molte voci negli ultimi due o tre mesi, è difficile credere a tutte," ha detto lo spagnolo riguardo all'arrivo dell'olandese alla Mercedes. Se ciò dovesse avvenire, l'asturiano ha assicurato di ritenere di essere nella lista della Red Bull per sostituire il tre volte campione: "Credo di essere nella lista, perché non ho nessun contratto a momento. È meglio essere in quella lista piuttosto che in altre". Nonostante ciò, Alonso ritiene che sia troppo presto per parlare del suo futuro e che non abbia idea di cosa farà nella prossima stagione: "Prima di tutto devo vedere se voglio continuare a correre. Se mi impegno è perché credo davvero che ci sia la possibilità di vincere le gare".