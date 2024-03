Inseguito dalla Polizia, si schianta con la Lamborghini e scappa a piedi

Assurdo incidente ad alta velocità nel Regno Unito, nella contea inglese del Derbyshire. In una strada nei pressi di Chesterfield , una Lamborghini Huracan è stata protagonista di un inseguimento da film da parte della Polizia, terminato poi in un sinistro violentissimo.

Prima lo schianto e poi la fuga

L'uomo alla guida della Lamborghini avrebbe ignorato le richieste delle Forze dell'Ordine di accostare, decidendo invece di accelerare e fuggire via. Al termine dell'inseguimento però, il tale avrebbe perso il controllo della vettura a causa della fortissima velocità e si sarebbe schiantato a bordo strada. "La potenza dell'auto ha superato di gran lunga le abilità del conducente", ha sottolineato l'unità di Polizia Stradale del Derbyshire nel raccontare come sia avvenuto lo schianto fuori strada della Lamborghini. Miracolosamente l'individuo alla guida è uscito illeso dall'auto, scappando via a piedi e lasciandosi dietro un rottame del valore di almeno 240mila euro. La Polizia è ora ovviamente alla ricerca del fuggitivo, mentre la carcassa dell'auto di lusso è stata rimossa.

