Rimasto a secco chiama i soccorsi, ma scappa col carroattrezzi

Ci sono tante modalità furbe per rubare, che nel tempo i ladri hanno migliorato con cura quasi maniacale,e alcuni sono veramente ingegnosi, mentre altri invece sono abbastanza basilari. Come quello che ha visto coinvolto un giovane di vent'anni, conducente di un autocarro, il quale ha chiamato i soccorsi un paio di volte nei pressi di Arezzo, lungo la A1, dicendo di essere rimasto a corto di carburante. Tutto è andato liscio al primo soccorso, mentre al secondo il ragazzo ha pensato bene di infilarsi nel carroattrezzi arrivato per aiutarlo e di fuggire via con tutto il camion attaccato.