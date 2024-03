Vandalizzato il SUV di Mota: è il terzo caso di furto nella rosa del Monza

Juventus, Chiesa porta a spasso i compagni sulla Jeep Wrangler Rubicon

Il caso di Mota Carvalho

Martedì 5 marzo, Mota ha ritrovato in condizioni pessime il suo SUV Mercedes, dal valore di circa 200mila euro. I criminali hanno ridotto in frantumi un finestrino e portato via il volante e gran parte degli interni della vettura. Ovviamente tutto ciò che è stato portato via, soprattutto la strumentazione elettronica, viene rivenduto sul mercato nero. Il calciatore ha quindi chiamato i Carabinieri per sporgere denuncia e l'auto, o ciò che ne è rimasto, è stato portato via dal carroattrezzi. Un ondata di vandalismo e criminalità che sta preoccupando non poco i calciatori del Monza: ora la preoccupazione è legata al dubbio se si tratti di persone che prendono semplicemente di mira gli individui con auto e beni di lusso o se sia mirato proprio a colpire la stessa rosa del club brianzolo.

