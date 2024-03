Red Bull, è caos: pole in pista ma ora è Marko a finire sotto inchiesta!

Non accenna a placarsi il caos in casa Red Bull. Dopo la pole ottenuta da Verstappen nelle qualifiche del pomeriggio in Arabia Saudita e in seguito alla vicenda che ha coinvolto Horner, ora è Marko a finire sotto inchiesta. Il consulente del team potrebbe affrontare un'azione disciplinare in seguito ad un indagine avviata contro di lui. Ora è lui ad essere sotto i riflettori, appena 24 ore dopo la sospensione della dipendente al centro delle accuse contro Horner. Marko è infatti sotto inchiesta in merito ad una fuga di notizie avvenuta mentre Christian era tenuto d'occhio dal team.