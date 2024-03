Si schianta sul guardrail: la Polizia trova un prete e fa una scoperta sconcertante

Alcune storie, nel sentirle, sembrano assurde. Forse perché nella “trama” della notizia ci sono personaggi che non ci aspetteremmo mai essere coinvolti. Eppure, per come va il mondo oggi, nulla dovrebbe più sorprenderci. Uno degli ultimi incidenti che hanno destato “scalpore” è avvenuto domenica scorsa sulla Statale 117 nella zona di Pratola Peligna . A bordo dell'auto, andata fuori strada, un prete diretto verso l'Alto Sangro, il quale si è scoperto essere... positivo alla cocaina.

Nessun ferito ma...

Il sacerdote 50enne, da quanto si apprende, era andato a rifornire di benzina la sua vettura quando ad un certo punto questa è sbandata, finendo contro un guardrail e distruggendosi di conseguenza. La perdita di controllo al volante è stata dettata dal fatto che l'uomo – dopo una serie di accertamenti della Polizia accorsa in seguito al 118– non era lucido a causa della droga in circolo nel suo corpo. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, neppure lui, che a parte essere stato segnalato per guida in stato di alterazione e assunzione di sostanze stupefacenti, ha riportato solo qualche piccolo livido.

