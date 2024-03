Doppio furto di auto non va a buon fine: ladro arrestato

Prima si impantana con la macchina rubata, poi entra in un garage per tentare di rubare degli attrezzi, senza riuscirci, e alla fine ruba una seconda auto, ma viene arrestato dai carabinieri. Si tratta della sequenza, andata male per fortuna, di un ladro che ha iniziato i suoi furti ad Aldeno, in provincia di Trento, senza però riuscire nell'intento. Che sia stato l'intervento delle forze dell'ordine o il suo essere maldestro, i colpi non sono andati a buon fine.