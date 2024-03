Il regalo perfetto per la festa del papà? Il modellino di Ineos Grenadier

Come ogni anno arriva la festa del papà , che tradizionalmente si festeggia il 19 marzo. E va quindi studiato un regalo speciale, come quello il modellino in scala 1:18 del Grenadier, il fuoristrada di INEOS Automotive . Un regalo che farà felici tutti i papà appassionati delle quattro ruote e dei modellini da collezione.

Dettagli e accessori

I modelli replica dell’iconico fuoristrada hanno interni altamente dettagliati, porte apribili e il famoso sottoscocca rappresentativo della produzione. Hanno inoltre una serie di opzioni e accessori disponibili proprio come accade per il veicolo originale. L'INEOS Grenadier, lanciato nel 2022, è un 4x4 a tutto tondo che combina lo spirito e il design britannico con il rigore ingegneristico tedesco. Il modellino è in vendita a un prezzo di 180 euro ed è disponibile nei colori Donny Grey ed Eldoret Blue. Un nuovo esemplare che arricchisce la collezione dei papà che non rinunciano alle quattro ruote neppure quando sono in miniatura.

