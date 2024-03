Danni alle auto parcheggiate in aumento: tutti i numeri

Dagli urti all'atto vandalico

Approfondendo l’analisi, che facile.it ha commissionato agli istituti mUp Research e Norstat, si evince che il danno complessivo stimato supera i 13 miliardi di euro. Di che tipologia di danni stiamo parlando? Nel 70% dei casi si tratta dell’urto da parte di un altro veicolo, mentre in più di un caso su 4 (siamo sul 26,7%) il danno è causato da un atto vandalico e nel 12,4% da un tentativo di furto del veicolo o di oggetti in esso contenuti.

Quanto costa il danno?

Sempre secondo l’analisi condotta, l’entità media del danno si aggira intorno ai 730 euro, seppur ci siano alcune differenze a livello territoriale: nel Sud e nelle Isole il valore è stato inferiore alla media, circa 564 euro, nel Nord Ovest ha raggiunto gli 830 euro e nel Nord Est gli 874 euro. E dopo aver scoperto il danno, chi paga? Quasi un italiano su 2 (42,9%) lascia l'auto danneggiata senza ripararla, con un picco del 53,5% nella fascia di età 45-54 anni. Ma a sorprendere è che in quasi un caso su 3 (32,9%), l’automobilista paga di tasca propria. Quest’ultimo dato ovviamente va anche contestualizzato: oltre un italiano su 2 ha dichiarato di non avere una polizza che lo tuteli da queste tipologie di danno.

Italiani corretti o no?

Non solo danni ricevuti. Nell’analisi commissionata da facile.it si chiede anche quante volte l’automobilista abbia invece danneggiato la vettura altrui: il 9%, quindi più di 3 milioni e mezzo, ha ammesso di aver urtato un’altra auto in assenza del proprietario. Nella fascia di età 18-24 si passa al 26,1%. E poi cosa è accaduto? Sette italiani su 10 hanno dichiarato di essere stati corretti (o aspettando il ritorno del proprietario o lasciando un biglietto per essere contattati), mentre il 22,1% se n’è andata come se nulla fosse.

