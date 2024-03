Hyundai Kona Electric, prezzo più basso grazie agli incentivi

Con l'aggiornamento del listino, fanno il loro debutto due nuove opzioni di batterie : quella di base , ora da 48,6 kWh, offre un'autonomia estesa a 380 km (WLTP) ed è associata a un motore elettrico da 135 CV/99 kW. La batteria di maggiore capacità , invece, sale a 64,8 kWh ed è accoppiata a un potente powertrain da 204 CV/150 kW, garantendo una percorrenza di 510 km (WLTP). In entrambi i casi, la coppia massima raggiunge i 255 Nm, mentre i tempi di ricarica si riducono a 39 minuti per portare la batteria dal 10 all'80% presso i punti di ricarica rapida (CC).

Secondo il piano degli incentivi per il 2024 , in attesa di essere attivato, che prevede contributi statali fino a 13.750 euro, la Kona EV 64,8 kWh Exclusive con EcoPack e un'autonomia WLTP di 510 km sarà disponibile al prezzo di 27.700 euro , cifra che potrà essere ulteriormente ridotta grazie ai contributi Hyundai in caso di finanziamento.

Nuova Kona Electric Exclusive

Nel nuovo allestimento di volume Exclusive, Nuova Kona Electric presenta di serie il doppio schermo panoramico con Cluster Supervision da 12,3 pollici e infotainment touchscreen TFT LCD (12.3”) con navigatore, Bluetooth, Apple CarPlay, AndroidAuto, retrocamera, servizi Hyundai LIVE e aggiornamenti software over-the-air (OTA). Presenti anche il caricatore wireless per smartphone, quattro prese USB-C, climatizzatore automatico, smart-key, predisposizione Vehicle-to-Load (V2l) esterna, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, vetri posteriori oscurati e sedili rivestiti in tessuto e pelle. I cerchi in lega sono da 17’’ con batteria da 48,6 kWh e da 19’’ con la batteria da 64,8 kWh. L’allestimento Exclusive è dotato di i-PEDAL e pre-condizionamento della batteria, per garantire ottime doti di ricarica ed efficienza anche in inverno, fanali e firma luminosa a LED.

Completa è anche la dotazione di sicurezza attraverso i sistemi ADAS Hyundai Smart Sense come il Sistema di mantenimento al centro della corsia (LFA), l’Highway Driving Assist (H.D.A.), il Sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni, cicli e junction turning protection (F.C.A 1.5), Sistema di rilevamento della stanchezza del conducente (D.A.W.), Sistema di riconoscimento attivo dei limiti di velocità (I.S.L.A.), Smart Cruise Control Adattivo con funzione Stop & Go (S.C.C.). A questi si aggiungono 7 airbag di serie e l’In Cabin Camera (I.C.C).

L’allestimento Exclusive è disponibile da 38.300 euro con la batteria da 48,6 kWh, e da € 41.300 con la batteria da 64,8 kWh, permettendo ai clienti di godere dei vantaggi offerti dall’Ecoincentivo statale anche nella configurazione con l’eccellente autonomia superiore ai 500km.

Versione N Line

Kona Electric N Line si distingue per i paraurti dedicati sia all'anteriore che al posteriore, per le accattivanti minigonne laterali e per gli esclusivi cerchi da 19 pollici, progettati per enfatizzarne l’aspetto sportivo. All'interno, l’allestimento si caratterizza per i sedili sportivi con logo N Line e le cuciture rosse a contrasto, che creano un ambiente dinamico. Ulteriori dettagli rossi sul volante e sul cruscotto arricchiscono l’estetica unica degli interni di questa versione. Ricca la dotazione tecnologica, che amplia ulteriormente il pacchetto Hyundai Smart Senses con il Blind Spot Collision Avoidance Assist, il Rear Cross Traffic Collision Avoidance, il Blind Spot Collision Warning e il Safe Exit Warning. Nuova KONA Electric N Line è inoltre dotata di firma luminosa Pixelated Seamless Horizon Lamp all’anteriore, funzione Vehicle-to-Load interna all’abitacolo, Digital Key 2 Touch, volante e sedili anteriori riscaldati.

L’allestimento N Line è disponibile a partire da 45.500 euro in abbinamento alla batteria da 64,8 kWh.