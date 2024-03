Previsioni per il weekend di Pasqua: code e bollini rossi

Meteo non dei migliori e previsioni del traffico critiche : è questa la situazione che attende gli italiani pronti a partire per il weekend di Pasqua che da sempre è un'occasione per trasccorrere qualche giorni fuori casa. Come ogni anno, sono tanti coloro che decidono di fare le valigie e mettersi in marcia, recandosi verso qualche città d'arte o magari luoghi di villeggiatura, tra mare e montagna. Quali sono le previsioni del traffico lungo le principali strade e autostrade del nostro Paese? Secondo quanto già comunicato dalla Polizia di Stato, si prevedono bollini rossi . Vediamo nel dettaglio la situazione.

Strade da bollino giallo e rosso

La situazione, secondo le previsioni, si presenta critica già venerdì 29 marzo. È questo il giorno in cui buona parte degli italiani si metterà in viaggio. Bollino rosso, quindi, specialmente nelle ore del tardo pomeriggio e la sera. Situazione simile, se non peggiore, sabato 30 marzo: chi non è riuscito ad anticipare la partenza si riversa proprio in questa giornata. Bollino rosso per molte ore, con qualche miglioramento in serata.

Arriviamo, dunque, alla giornata di Pasqua. Domenica 31 marzo si prevede traffico intenso la mattina, seguita da una situazione molto più calma pomeriggio e sera.

Per quanto riguarda Pasquetta, come ogni anno, la situazione su strade e autostrade sarà decisamente trafficata. Per il 1° aprile si prevede bollino giallo la mattina, ma rosso la sera, che continuerà anche nella giornata del 2, ma nel verso opposto, con gli italiani che rientrano verso le città a vacanze terminate.

Consigli prima di partire

Tra le cose da sapere prima di mettersi in viaggio, è importante ricordare che fino al 15 aprile, su alcune strade e autostrade italiane, è ancora in vigore l’obbligo di gomme invernali o catene da neve a bordo. Inoltre, prima della partenza è bene valutare i tragitti migliori, prendendo anche in considerazione partenze intelligenti per evitare lunghe code. E naturalmente, controllare sempre che la propria auto sia a posto prima di mettersi in marcia.

