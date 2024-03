Ronaldo come Ibra: si compra la Ferrari Daytona SP3 che vale più di 2 milioni

Supercar e calciatori costituiscono oramai un binomio indissolubile. Molti di loro (non tutti, perché qualcuno sorprendentemente ancora preferisce girare con auto più semplici) amano godere del tempo libero a bordo di lussuosi bolidi, indi per cui non è raro fotografarli spesso e volentieri con nuovi acquisti, e i loro garage, così, fanno davvero sognare. Uno degli ultimi avvistato con una new entry è proprio Cristiano Ronaldo, il quale è arrivato in un hotel a Lisbona al volante di una fiammeggiante Ferrari Daytona SP3.