La Moto Gp dopo la Formula 1: Liberty Media pronta a chiudere per 4 miliardi

Anche la MotoGp, dopo la Formula 1, potrebbe finire nella proprietà di Liberty Media. Lo riporta il Financial Times, secondo cui il gigante presieduto da John Malone, miliardario delle telecomunicazioni e dell’intrattenimento, avrebbe battuto tutta la concorrenza e sarebbe in trattative esclusive per acquisire Dorna Sports a una cifra che supererebbe i 4 miliardi di euro, debiti compresi.