La Juventus allaccia le cinture: "Pronti a raggiungere qualsiasi traguardo"

La Juventus sta scaldando i motori dopo la pausa per le Nazionali. La Serie A riprende con i bianconeri impegnati nella sfida dell'Olimpico contro la Lazio, sabato 30 marzo alle 18:00. Un banco di prova importante per la squadra di Allegri che non vince ormai da tre giornate. In attesa di partire, alcuni calciatori alternano gli allenamenti a qualche posa davanti alle telecamere: sul profilo Instagram del club infatti, è apparso un nuovo video che mostra alcune campioni della rosa a bordo di una Jeep.