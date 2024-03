È l'ex di un calciatore e di un pilota: si è regalata una Ferrari da oltre 230mila euro

Non tutti conosceranno Andreea Sasu, bellissima mora nota in tv per essere stata Madre Natura in Ciao Darwin 9 e per aver partecipato come tentatrice a Temptation Island. Classe 1990, la modella è stata anche al fianco di sportivi famosi, come il pilota di Superbike Andrea Iannone e il calciatore Riccardo Saponara. Tra le sue passioni, anche le quattro ruote. Per il suo compleanno, come testimonia il suo profilo Instagram, si è regalata una supercar da urlo.