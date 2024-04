Questa Fiat 500L vale fino a 90mila euro: il motivo è inimmaginabile

Passeggeri illustri

Andiamo per gradi e diciamo che la 500L è ormai fuori produzione. Per chi volesse acquistare, tuttavia, un buon usato non c’è bisogno di spendere questa cifra. Allora perché questo prezzo assurdo per il modello della Casa torinese? L’auto in questione è stata utilizzata da Papa Francesco nel 2015, durante una visita negli Stati Uniti, fornita da Fiat-Chrysler; in particolare, ha ospitato il Santo Padre nella tappa di New York. Un’auto comoda ma non troppo vistosa, dotata comunque di tutti i comfort necessari.

La vettura, però, non ha terminato con Papa Francesco la lista degli ospiti illustri portati a bordo. A salire a bordo è stato anche Monsignor Robert Ritchie. E, infine, la Fiat 500L ha partecipato a una parata di San Patrizio nel 2016.

Nonostante l’età, la vettura risulta in perfette condizioni, come si può vedere dalle foto e come assicura la casa d’aste. Ha percorso appena 1.244 km.

Ed ecco quindi i motivi per cui il suo valore è così alto. Giusti o meno, non siamo noi a dirlo.

