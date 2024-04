Torna Pet Camper Tour, contro l’abbandono degli animali in strada

Torna con la quarta edizione Pet Camper Tour, campagna educativa e solidale organizzata dall'associazione Pet Carpet (ente educativo e culturale per la salvaguardia dell'ambiente e degli animali). Un'iniziativa che si snoda lungo alcune regioni d'Italia con un programma a tappe, da aprile a giugno 2024 in giro per Lazio, Campania e Toscana, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno dell'abbandono degli animali, parlando anche di tutela dell'ambiente e di sicurezza stradale.