Carburanti: sale di poco la benzina, stesso prezzo medio per il Diesel

Danni alle auto parcheggiate in aumento: tutti i numeri

I nuovi prezzi

Per quanto riguarda il Diesel nel self-service, il prezzo medio rimane stabile a 1,798 euro al litro, con i differenti marchi che oscillano tra 1,789 e 1,809 euro al litro (per i distributori senza marchio, il costo si mantiene a 1,791 euro).

Per il servito della benzina, il prezzo medio praticato si attesta a 2,032 euro al litro, con le stazioni colorate che applicano tariffe tra 1,971 e 2,113 euro al litro (per i distributori senza marchio, il prezzo medio è di 1,938 euro). Il Diesel al servito si conferma a 1,941 euro al litro, con i punti vendita delle compagnie che offrono tariffe medie comprese tra 1,881 e 2,013 euro al litro (per i distributori senza marchio, il prezzo si aggira intorno a 1,847 euro).

Per quanto riguarda il Gpl, i prezzi medi praticati oscillano tra 0,723 e 0,744 euro al litro (per i distributori senza marchio, il costo è di 0,708 euro). Infine, per il metano auto, i prezzi medi variano da 1,311 a 1,427 euro al kg (per i distributori senza marchio, il prezzo si mantiene a 1,311 euro).

