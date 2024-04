Tragedia in Sudafrica: calciatore ucciso in un tentativo di rapina dell'auto

Il giovane calciatore di 24 anni Luke Fleurs è stato ucciso in una stazione di servizio a Johannesburg, in Sud Africa. Il difensore dei Kaizer Chiefs, che ha rappresentato il Sudafrica alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è stato ucciso con colpi di arma da fuoco da alcuni malviventi che avevano tenta di rubargli l'auto. Fleurs stava aspettando fare benzina in una stazione di rifornimento quando è rimasto vittima di un agguato che gli è costato la vita.