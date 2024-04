Al Museo Alfa Romeo di Arese non solo auto, arriva che il Bistrò

Com’è il nuovo Alfa Romeo Caffè & Bistrò

Alla guida dell’Alfa Romeo Caffé & Bistrò c’è il Gruppo Maio, che da anni gestisce i MAIO Restaurant con terrazza all’ultimo piano di Rinascente a Milano e da poco anche a Roma. Il locale si caratterizza per il suo design contemporaneo, con richiami alla tecnologia e allo stile, e presenta elementi della Collezione storica Alfa Romeo: dalle auto in esposizione a modelli in scala. Ideale per accogliere sia numerosi gruppi che club automobilistici, ha anche proposte dedicate per famiglie (con menu pensati per i più piccoli) e per la clientela business. I piatti sono ideati dallo chef Eugenio Moreni che propone una cucina che riflette i valori e la tradizione di Alfa Romeo. Il locale è aperto con servizio di caffetteria e varie proposte di ristorazione nelle giornate e orari di apertura del Museo (tutti i giorni dalle 10 alle 18, tranne il martedì) ed è disponibile anche per eventi privati.

