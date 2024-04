Una Porsche 911 in vendita per 1,2 milioni: non immaginerete mai di chi è

Le auto di personaggi noti hanno sempre una presa importante sui collezionisti, bramosi di portare a casa vetture rare o che in passato hanno avuto possessori illustri. È il caso di una Porsche 911 Techart Turbo appartenuta ad Adrian Sutil, ex pilota di F1 e grande appassionato (e collezionista) di auto, nel suo garage sono passate infatti molte Bugatti, Ferrari, Mercedes e una rara McLaren Senna LM arancione (che però ha distrutto).

Una cifra esorbitante

Tornando alla Porsche 911 Techart Turbo, Sutil l’ha avuta durante la sua esperienza alla Force India. In quel momento il pilota era anche ambasciatore di Techart, tra i vari bonus della collaborazione c’era pure la supercar, da poter utilizzare non solo nelle pubblicità ma anche per uso privato.

La Porsche 911 Techart Turbo di Sutil è in vendita su Autoscout24 e la cifra richiesta è davvero altissima: 1,2 milioni di euro. Essendo un prodotto Techart, ci sono delle caratteristiche che discostano questa Porsche dall’originale. A spingerla c’è il 3,6 litri boxer che è stato potenziato per arrivare a erogare 600 CV (prima erano 480). Anche la velocità massima è stata aumentata, da 313 a 339 km/h.

La vettura ha percorso 74mila km, carrozzeria bianca, interni in pelle neri. Le condizioni sono decisamente buone. Ma così buone da giustificare questo prezzo?

