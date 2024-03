Prezzo, manutenzione e assicurazione: quanto costa avere una supercar?

Tutti sognano un'auto di lusso, decisamente in meno possono permettersene una. L'ultimo ad aver acquistato una Ferrari Daytona costosissima è Cristiano Ronaldo , ma c'è anche chi senza essere un calciatore è talmente fortunato da poter non solo acquistare la propria vettura dei sogni, ma addirittura di fondare una propria scuderia personale, come Neil Trotter, che nel Regno Unito ha vinto 125 milioni alla lotteria . Ma quanto costa mantenere una supercar ?

Manutenzione, assicurazione e non solo

Prendiamo per esempio una delle auto più costose del mondo, la Bugatti Chiron, dal valore di circa 3.600.000 euro. Ma il prezzo d'acquisto è solo la prima delle tantissime (e salatissime) spese da dover affrontare quando si compra un'auto del genere. Basti pensare che per una vettura del genere il tagliando costa 10.500 euro e il cambio dell'olio va fatto ogni 14 mesi e costa ben 20mila euro. Per cambiare i cerchi servono almeno 41mila euro (stessa cifra per la sostituzione dei dischi anteriori) e per cambiare il liquido dei freni ne servono 54mila. Le pasticche dei freni più economiche costano 7.500 euro, mentre intercooler e turbine comportano un investimento di 18.200 euro e 21.500 euro rispettivamente. Per una copertura assicurativa completa di 4 anni costa 188mila euro,

Un altro modello sui 3 milioni (ma esistono versioni usate da ben 5 milioni) è la Mercedes AMG One. In questo caso ogni 50mila chilometri va cambiato il motore, un'operazione che costa ben 850mila euro. E se prendessimo un modello in edizione limitata? L'Aston Martin Valkyrie, prodotta in soli 150 esemplari per la strada e 25 per l'uso esclusivo in pista ha un primo tagliando di ben 30mila euro, mentre il secondo tagliando, dopo 10.000 Km o 2 anni, costa ben 181mila euro. Il terzo tagliando, costa 115mila euro. In totale, si arriva a spendere 430mila euro per la manutenzione.

