Acquaplaning in Ferrari: perde il controllo e si schianta contro una fioriera

Una Ferrari è stata la protagonista di un incidente assurdo avvenuto nelle strade di Norwich, nel Regno Unito. Le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato il momento in cui la vettura a tutta velocità e sull'asfalto completamente bagnato dalla pioggia, ha perso aderenza finendo contro i parcheggi per biciclette e una fioriera in cemento sul marciapiede.