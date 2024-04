Noleggia una Ferrari a Dubai e fa una scoperta inaspettatamente conveniente

Ormai il lusso si associa ad una città: Dubai . Un vero paradiso per chi può permetterselo, fatto di grattacieli scintillanti, fontane in ogni dove e supercar che sfrecciano sulle strade. Ed è proprio questo sfizio, noleggiare una potentissima auto di lusso, che ha voluto togliersi la nota influencer italiana Alice Fabbrica , per godersi lo skyline della città.

È l'ex di un calciatore e di un pilota: si è regalata una Ferrari da oltre 230mila euro

Sulla Ferrari sotto il Burj Khalifa

Durante il suo soggiorno, la ragazza e il suo compagno hanno noleggiato una Ferrari F8 Spider rossa, capace di raggiungere i 340 km/h e di raggiungere da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi. Il prezzo per l'affitto di quest'auto del valore di oltre 260mila euro è di circa 800 euro al giorno, decisamente un valore molto basso se si pensa che, per lo stesso tempo, a Maranello ne vengono chiesti oltre il doppio. Un'ulteriore dimostrazione che a Dubai viaggiare a bordo di un'auto del genere è considerata la normalità. Insomma, se avete il sogno di guidare una Ferrari, farlo nella città degli Emirati Arabi è la scelta più conveniente. Il problema è che ancora prima di arrivare lì, c'è un viaggio costosissimo da prenotare, tra volo, hotel e affrontare i prezzi altissimi di Dubai per le cose più basilari. Forse, è meglio affittarne una a Maranello...

Prezzo, manutenzione e assicurazione: quanto costa avere una supercar?

Auto è anche su YouTube, iscriviti e attiva la campanella