Sinner, relax e adrenalina con l'Audi RS6 modificata da 250 mila euro

Jannik Sinner è sul tetto del mondo del tennis, o quasi. L'italiano è attualmente sul secondo gradino del podio, alle spalle del grandissimo Djokovic, dopo mesi in cui si è preso tutti i riflettori, ha portato finalmente in alto il Belpaese in questa disciplina e ha fatto appassionare anche chi di tennis non era così ferrato. Ma se c'è un segreto per continuare a vincere, oltre al mantenimento di una vita sana ed equilibrata e il costante allenamento, è quello del sapersi anche godere momenti di relax e divertimento: Sinner ha infatti rivelato di divertirsi spesso con la sua Audi RS6 quando non ha una racchetta in mano.