Leclerc in bianconero per il lancio del suo gelato

Nuova avventura per Charles Leclerc, che è diventato produttore di gelato. Il pilota della Ferrari ha ufficialmente lanciato la singolare iniziativa realizzata insieme ai fondatori Grom. "Lec", questo il nome del nuovo prodotto ed in vendita da subito nella grande distribuzione, è un nome che riprende le iniziali del cognome mostrate dalle grafiche durante i Gran Premi, ma anche simboleggia il gesto di leccare: d'altronde Leclerc è da sempre un grande appassionato di gelati.

Charles Leclerc e la passione per i gelati

"La mia vita è in Formula 1 e continuerà a esserlo, ho sempre detto di voler diventare il miglior pilota ed è ancora il mio obiettivo: per questo non avrei potuto creare un progetto come questo senza Federico Grom e Guido Martinetti (i fondatori di Grom, ndr) oltre a Nicolas (Todt, figlio di Jean e manager di Leclerc")", ha affermato il monegasco nella conferenza stampa di lancio del prodotto. Poi ha aggiunto: "Il gelato mi è sempre piaciuto, sin dai tempi dei kart. Poi per caso ho conosciuto Federico: lui appassionato di motori, io di gelati e allora gli ho confidato di voler aprire una gelateria a Monte Carlo. Lui invece mi ha proposto di pensare più in grande ed eccoci qui". Il nuovo gelato Lec è un prodotto di qualità: "Per il mio lavoro devo essere sempre attento alla linea, e per questo mi sono dovuto limitare sui gelati, ma oggigiorno non solo i piloti sono attenti alle calorie. Con questo gelato ora so che potrò permettermene qualcuno in più di prima...". Concludendo, Leclerc ha poi fatto una battuta su Kimi Raikkonen: "Era soprannominato Iceman? Sì, gli farò avere del gelato allora!". Nel video promozionale di Lec, il pilota ha indossato alcune maglie a strisce bianconere che rievocano i colori della Juventus, ma anche una maglia blu, colore che rievoca i Savoia.