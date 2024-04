Paura per Hysaj: intrappolato con la famiglia nella Ferrari che va a fuoco

Tragedia in Sudafrica: calciatore ucciso in un tentativo di rapina dell'auto

Forse un difetto di fabbrica

Nel momento in cui è scoppiato l'incendio, le portiere sono bloccate. Per fortuna il terzino e il suocero sono riusciti a liberarsi e a fuggire dall'auto in fiamme. Ad assistere alla scena c'era la moglie di Hysaj, che si trovava in un'altra auto. Le cause dell'incendio sono ancora tutte da capire, ma l'ipotesi più plausibile sembra essere legata a un presunto difetto di fabbrica del veicolo. In seguito all'incidente, il calciatore ha provveduto a presentare denuncia. Hysaj è uscito illeso ma comunque traumatizzato dall'esperienza e ha potuto riprendere regolarmente gli allenamenti con la squadra.

A sostegno dell'ipotesi del difetto di fabbrica ci sarebbe la recente comunicazione di Ferrari di un possibile problema per i modelli 185 California T e 488 GTB equipaggiate con l’otto cilindri biturbo che potrebbe innescare un principio di incendio a causa di possibili perdite di benzina.

