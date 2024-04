Leclerc e il futuro in Ferrari: "Non farò come Alonso". Poi svela un sogno...

"A nessuno piace arrivare secondo. Voglio vincere e se ci sarà un'opportunità in Cina, non devo lasciarmela scappare". L'inizio di stagione di Charles Leclerc finora non è stato all'altezza delle aspettative, col monegasco sempre alle spalle di Carlos Sainz anche se fra Arabia Saudita e Australia sono comunque arrivati due podi. "Ho trascorso tre giorni a lavorare sul simulatore per imparare come mettere in temperatura la gomma - dice a 'Marca' guardando al Gp di Cina -. Avremo due sessioni di qualifiche e due gare, con l'opportunità di collezionare molti punti, dovrò farmi trovare preparato".